Экс-главе СБУ в Харьковской области грозит до 5-ти лет лишения свободы
16 апреля 2020 г. 11:58
828 просмотров
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, сообщили о подозрении бывшему руководителю Харьковского управления Службы безопасности Украины. Он подозревается в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).
В ГБР сообщают, что генерал-лейтенант запаса СБУ 12 июня 2015, двигаясь на автомобиле «Volkswagen Touareg» по ул. Лаврской в г.. Киеве, обогнал и принудительно остановил автомобиль активиста ОО «Автомайдан». После этого експравоохранитель нанес телесные повреждения пострадавшему.
Во время вручения письменного уведомления о подозрении бывший чиновник СБУ закрылся в собственной квартире и отказался получать от следователей ГБР любые процессуальные документы. В связи с этим, согласно ст. 278 Уголовно-процессуального кодекса Украины, письменное уведомление о подозрении направлено способом, предусмотренным законодательством.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет.