Экс-главе СБУ в Харьковской области грозит до 5-ти лет лишения свободы

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, сообщили о подозрении бывшему руководителю Харьковского управления Службы безопасности Украины. Он подозревается в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

В ГБР сообщают, что генерал-лейтенант запаса СБУ 12 июня 2015, двигаясь на автомобиле «Volkswagen Touareg» по ул. Лаврской в ​​г.. Киеве, обогнал и принудительно остановил автомобиль активиста ОО «Автомайдан». После этого експравоохранитель нанес телесные повреждения пострадавшему.