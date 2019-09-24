 

Экс-главу МВД Армении нашли мертвым

24 сентября 2019 г. 14:30
Источник: Корреспондент.net
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В селе близ Еревана обнаружили тело бывшего главы полиции Армении Айка Арутюняна. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета Наиру Арутюнян.

Отмечается, что тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в особняке.

Следствие возбудило дело по статье о доведении до самоубийства.

Известно, что Арутюнян был главой МВД в период с 1999 по 2003 года, с 2003 по 2008 он возглавлял полицию страны. Кроме того, наряду с экс-президентом республики Робертом Кочаряном он был свидетелем по делу о столкновения 1 марта 2008 года.

Напомним, в июне суд Армении снова принял решение об аресте бывшего президента Роберта Кочаряна. Ранее Кочаряну было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя страны и получении взятки в особо крупном размере.

 

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