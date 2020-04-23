Экс-полицейский, делавший "закладки", 6 лет проведет за решеткой

Суд признал виновным бывшего полицейского в незаконном сбыте наркотических средств и назначил наказание в виде 6 лет и 1 месяца лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Руслана Скуратовича, 31-летний бывший полицейский в начале мая 2019 года зарабатывал на том, что раскладывал «закладки» с наркотиками на территории Немышлянская района Харькова, а информацию посылал покупателям через сеть интернет. Во время разложения очередных наркотических посылок харьковчанина задержали.

5 марта 2020 Фрунзенским районным судом Харькова мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 и ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 307 УК Украины и приговорен к 6 годам 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества.