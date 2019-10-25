 

Экс-полицейскому, избившему дедушку за место в трамвае, сообщили о подозрении

25 октября 2019 г. 19:09
Автор: Алина Тюхай
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Драка за место в трамвае между 23-летним участковым и пенсионером Сергеем Слинько. В августе уже бывший полицейский занял место для людей с инвалидностью, нагрубил больной женщине и затеял драку с ее мужем, который всего лишь хотел защитить свою жену.

Сергей Слинько, пострадавший

Вот с такой вот злобой и ненавистью обращаясь к жене, молодой человек сказал: "Ты что сука старая, учить меня будешь?". Честно вам скажу: если бы у меня руки были свободны, я бы ему звезданул сразу. По закону или не по закону. «Она тебе в бабушки годится! Ты как разговариваешь!» Увидев меня и повернувшись ко мне, он без единого слова ударил мне левой рукой в правый висок.

За нанесение легких телесных повреждений дедушке, повлекшее кратковременное расстройство здоровья - бывшему участковому сообщено о подозрении. Но последний свою вину полностью не признает, более того считает, что конфликтную ситуацию спровоцировал дедушка и к тому же сам его избил. Но по словам прокурора Андрея Лисокобилки все это опровергается проведенными следственно-розыскными действиями и показаниями свидетелей. Несмотря на это экс-полицейский все же подал встречное заявление на пострадавшего дедушку.

Андрей Лисокобилка, прокурор отдела прокуратуры Харьковской обл.

Так він був поліцейським, на даний час він звільнений з органів національної поліції на підставі службового розслідування. В разі доведення винуватості в діях вказаної особи йому загрожує покарання у вигляді штрафу, арешту до 6-ти місяців або максимальна міра покарання це обмеження волі строком до 5-ти років. Якщо вказана особа буде мати судимість, то вона вже не зможе працювати поліцейським.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

 

Видео: 

Экс-полицейскому, избившему дедушку за место в трамвае, сообщили о подозрении 25.10.19

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