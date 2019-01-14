Еле держался на ногах - патрульные задержали нетрезвого водителя (видео)

Сегодня около 10 утра на улице Гвардейцев Широнинцев-45 водитель автомобиля Деу допустил столкновение с ВАЗ 2172 и уехал с места ДТП.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, скрывшшееся с места аварии авто патрульные обнаружили на этой же улице в районе 33 дома.

Во время общения с водителем Деу патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

Результат теста на драгере - 1.37 промилле.

На водителя Деу были составлены три протокола - по ст.124, ст.130 и ст. 122-4 КУоАП.