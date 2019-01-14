Еле держался на ногах - патрульные задержали нетрезвого водителя (видео)

14 января 2019 г. 15:24
271 просмотр

Сегодня около 10 утра на улице Гвардейцев Широнинцев-45 водитель автомобиля Деу допустил столкновение с ВАЗ 2172 и уехал с места ДТП. 

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, скрывшшееся с места аварии авто патрульные обнаружили на этой же улице в районе 33 дома. 

Во время общения с водителем Деу патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

Результат теста на драгере - 1.37 промилле. 

На водителя Деу были составлены три протокола - по ст.124, ст.130 и ст. 122-4 КУоАП. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.