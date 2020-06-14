Еще один афроамериканец убит полицейским в США: началась новая волна протестов

В городе Атланта (штат Джорджия) произошел конфликт между 27-летним чернокожим мужчиной по имени Райшард Брукс и сотрудниками полиции, который закончился стрельбой и смертью. Об этом говорится в сюжете телеканала CNN.

Как стало известно, полицейских вызвали работники ресторана, которые пожаловались, что водитель одной из машин в очереди к окошку выдачи заказов уснул и перекрыл движение. По словам полицейских, 27-летний мужчина оказался в нетрезвом состоянии и при попытке задержания оказал сопротивление.

На видео, которое сняли свидетели, видно, как Брукс борется с двумя правоохранителями, выхватывает у одного из них электрошокер и забегает в ресторан. В другом ролике, уже снятом на видеорегистратор полицейского, видно, как Брукс целится в него из электрошокера и правоохранитель стреляет в мужчину.

Афроамериканца госпитализировали, но медики не смогли его спасти, и мужчина скончался в больнице. Официальное расследование происшествия еще продолжается, им занимаются следователи штата Джоржия. Два сотрудника полиции, которые принимали участие в задержании Брукса, были уволены.

Позже акция протеста против расизма и в память об убитом ранее в Миннеаполисе Джордже Флойде, которая проходила в городе, переросла в беспорядки, и демонстранты подожгли ресторан быстрого питания, рядом с которым полицейский выстрелил в Брукса. Правоохранители применили слезоточивый газ. Несколько десятков протестующих стояли на проезжей части, и пожарные долго не могли подъехать к горящему зданию, чтобы потушить его.

После данного инцидента глава полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку. Об отставке объявила мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс. По ее словам, Эрика Шилдс подала ей рапорт об увольнении.