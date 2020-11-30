«Есть все основания считать это поджогом», - огонь на «Барабашово» уничтожил 26 павильонов

Спасти уже тут нечего! Что можно спасать? Смотрите сами. Что можно спасать? Вот рулон. Этот рулон стоит 8, 5 долларов за килограмм.

Еще несколько дней назад — это был бизнес, который кормил семью Рахматулло и его шестерых детей, сейчас же весь его товар пойдет на помойку. Торговлей мужчина занимается с 1998 года. Начинал с продажи кошельков и борсеток, но уже 10 лет торгует тканями. И в этом выгоревшем павильоне хранилась, вся его продукция - поэтому после субботнего пожара, говорит предприниматель, потерял все.

Рахматулло Назипов, пострадавший

Все что я зарабатывал за эти года пока тут стоял - все выгорело, у меня склада нет тоже. Единственный источник дохода уже все. Каждых полгода я вел учет. ну, думаю, чтобы не преувеличить в районе где-то 80 тысяч долларов. Потому что двухэтажный магазин. Рулоны у нас стоят минимум 150 долларов, а тут их прилично вообщем.

Павильоны с текстилем на рынке «Барабашово» вспыхнули в половине третьего ночи 28 ноября. Когда прибыли спасатели - огонь бушевал на площади 1000 квадратных метров. Сложность пожара достигла 4-го уровня, рассказывает пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

На месте работало более сотни человек личного состава, 15 отделений спасателей на автоцистернах, а также 6 автомобилей спецназначения.

Кроме того, тушить пожар помогали учебные подразделения национального университета гражданской защиты и добровольное противопожарное формирование самого рынка. Укротить огонь окончательно удалось лишь около часа дня, ведь сложностей при тушении добавляли ткани, которые хранились в павильонах.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

Які складнощі були при гасінні цієї пожежі, я хотів би сказати, що в основі своїй на другому поверсі в цих приміщеннях знаходилися рулони тканини. І їх дуже багато, і практично коли заходите і піднімаєтесь на другий поверх - ви не можете пройти це приміщення, бо воно повністю загружено. Там рулони тканини і вони всі горять, і вогонь дуже-дуже швидко розповсюджується на інші приміщення, і на сусідні павільйони.

Всего на «Барабашово» огнем было охвачено 3000 квадратных метров. По словам пресс-секретаря «Барабашово» полностью выгорело 26 торговых павильонов, и, хотя причины возникновения пожара пока еще устанавливаются в администрации уверены — это поджог.

Сергей Зайцев, пресс-секретарь ТЦ "Барабашово"

Є свідки які чули, бачили світловий спалах, чули кілька хлопків потужних. Є розуміння, що пожежа почалася одразу в кількох місцях. Ця пожежа одна зі складових ланцюга тиску на підприємців торгівельного центру – ми бачили силові, напівсилові акції в дворику біля центрального офісу концерну «АВЄК» у той же день фактично відбувається ця пожежа. Яку є всі підстави вважати підпалом.

По факту пожара полицией открыто уголовное производство по статье умышленное уничтожение или повреждение имущества Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает за это наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.