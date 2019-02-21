Фармкомпании платили врачам "откаты" за победы на тендерах: открыто уголовное дело

Следователи прокуратуры разоблачили межрегиональную коррупционную схему подкупа должностных лиц с целью подтасовки выигрыша в тендерах на поставку лекарств в больницы.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По информации ведомства, представители харьковских оптовых фармацевтических компаний для того, чтобы выиграть тендер подыскивали кого-то в руководстве больницы и предлагали за долю от контракта помочь в победе определенной компании. Подкупленные чиновники делали так, чтобы к тендеру были допущены только две компании, которые были связаны между собой. С каждого такого тендера врачи получали от 5 до 25% от суммы контракта.

Известно по меньшей мере о двух выигранных тендерах по поставкам в медучреждения Запорожья на общую сумму около 3 миллионов, то есть сумма перечисленных средств лично медработникам составила около 300 тысяч. Следователи проверяют причастность этих фармкомпаний к подтасовке результатов тендеров еще в десятке медицинских учреждений в Харьковской, Сумской, Луганской, Донецкой областях.

На сегодня облпрокуратура утвердила первые подозрения в уголовном производстве: менеджеру и директору харьковских фармацевтических ООО, которые поставляли лекарства в коммунальные и государственные учреждения здравоохранения по завышенным ценам.

26-летнему менеджеру и 34-летнему директору двух ООО, работающих в фармацевтической отрасли, инкриминируется предложение и дача взятки, по предварительному сговору группой лиц, должностному лицу за совершение им в интересах тех, кто предоставляет такую ​​выгоду, действий с использованием служебного положения, совершенные повторно.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела и лица, причастные к совершению преступлений.