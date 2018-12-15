Фермер задолжал местному бюджету крупную сумму

Прокуратура направила в Змиевский районный суд области иски с требованием внести изменения в договоры аренды земли с местным жителем.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, решением районной администрации в 2004 и 2008 годах мужчина получил в аренду для сельскохозяйственных потребностей два земельных участка. Общая площадь обоих - почти 70 га. Однако при определении арендной платы не была учтена нормативно-денежная оценка земли, поэтому вместо 200 тысяч гривен в год мужчина платил за оба участка чуть более 6 тысяч.