Фермер задолжал местному бюджету крупную сумму

15 декабря 2018 г. 13:11
Прокуратура направила в Змиевский районный суд области иски с требованием внести изменения в договоры аренды земли с местным жителем.
 
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. 
 
По данным ведомства,  решением районной администрации в 2004 и 2008 годах мужчина получил в аренду для сельскохозяйственных потребностей два земельных участка. Общая площадь обоих - почти 70 га. Однако при определении арендной платы не была учтена нормативно-денежная оценка земли, поэтому вместо 200 тысяч гривен в год мужчина платил за оба участка чуть более 6 тысяч.
 
Длительное время местный бюджет недополучал деньги от аренды земли, поэтому прокуратура обратилась с соответствующими исками в суд.

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