Фермеры, эксплуатировавшие людей, пойдут под суд

В суд направлено обвинительное заключение в отношении трех членов преступной организованной группы по факту вербовки людей с целью трудовой эксплуатации.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, досудебным расследованием установлено, что на территории Харьковского района супружеская пара и их сообщник, заставляли людей бесплатно работать в их фермерском хозяйстве.

В ходе обысков правоохранители выявили 9 человек, которые подвергались принудительной трудовой эксплуатации и не получали заработную плату. Среди них - трое женщин, пятеро мужчин и один несовершеннолетний.

Злоумышленники подыскивали на территории Харьковской области людей, которые из-за тяжелых личных обстоятельств искали работу и находились в уязвимом состоянии. Они предоставляли заведомо ложную информацию об обеспечении высокооплачиваемой работой, надлежащими условиями проживания, питания и труда.

В дальнейшем рабочих селили на территории фермерского хозяйства, где условия проживания не соответствовали никаким стандартам и были непригодными для жизни. Им предоставляли указания по выполнению определенного объема работы, за что платили мизерные деньги. В случае ненадлежащего выполнения работы создавали искусственные долги и заставляли их отрабатывать. При этом, свобода их передвижения как в рабочее, так и нерабочее время была ограничена. Таким образом, владельцы фермерского хозяйства фактически эксплуатировали пострадавших как бесплатную рабочую силу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.