Фейерверк и коктейль Молотова. Как прошел День Города в Дергачах?

В тот вечер депутат Дергачевского районного совета Анатолий Банген. отдыхал в кругу близких и друзей, как услышал громкий хлопок. Говорит, почувствовал угрозу, ведь звук напомнил ему взрыв коктейля Молотова. И буквально через мгновение увидел, как горит его автомобиль Volkswagen Transporter

Анатолий Банген, хозяин автомобиля

Я швидко открив двері, дивлюся у мене горить моторний отсек, капот – ось це все горить. Бистро хлопцям сказав, пока ми відра, воду, шланги. Ви ж понимаете, ніхто не предполагав. Дивлюся, а в мене горить все це. Визвали пожарку ... хвилин п ять ми боролися із цим пожаром

Пожар Анатолий Банген связывает исключительно со своей активной депутатской деятельностью, говорит, ему уже неоднократно угрожали. Впрочем, какой-то конкретной личности он не называет. Приблизительные убытки депутат уже подсчитал и называет сумму более 2 тыс. долларов. Происшествие имело место накануне около одиннадцати часов вечера, и совпало с празднованием Дня города Дергачи. На место вызвали полицию.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

Очаг пожара находился в моторном отсеке, огнем была повреждена кабина и моторный отсек. Проводятся оперативно- следственные действия, возглавляют эту группу правоохранительные органы, задействованы наши специалисты. Одна основная причина возникновения рассматривается – это занос открытого источника огня или, обычно говоря, – это поджог

Ирина Коробко, ст. инспектор Дергачевского ОП

За даним фактом виїхала наша група провели перевірку і відкрили кримінальне проваждення за ч.2 ст.194 - умисне пошкодження майна. На теперішній час ведеться перевірка

Проводятся следственные действия, добавила Коробко. Если злоумышленники будет установлены, задержаны, а их вина доказана - наказание составит от 3 до 15 лет лишения свободы

