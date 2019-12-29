Филиппины накрыл мощный тайфун: почти полсотни погибших, много раненых и пропавших

29 декабря 2019 г. 15:05
Источник: Обозреватель.ua
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На Филипиннах разгулялся тайфун "Урсула", который уже лишил жизни 41 человека. Еще 28 жителей получили ранения, 12 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает телеканал ABS-CBN (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам представителя национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий Марка Тимбала, большинство жертв утонули, в то время как другие пострадали от поваленных деревьев, попали в дорожно-транспортные происшествия или погибли от остановки сердца.

Тимбал заявил, что существует необходимость в более жестких протоколах об эвакуации, таких как постановления, запрещающие употребление алкоголя и требующие от жителей оставаться дома во время шторма.

Отмечается, что стихией разрушены дома, выкорчеваны деревья и обесточены города и городки.

Всего от тайфуна пострадали более 1,6 миллиона человек. Кроме того, более 260 тысяч домов и порядка 90 госучреждений были повреждены.

 

Видео: 

Тайфун Фанфон (Урсула) на Филиппинах | Typhoon Phanfone (Ursula) in the Philippines

Typhoon Phanfone kills at least 20 in the Philippines | ITV News

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