Фискалы незаконно обыскивают офис харьковской IT-компании

IT-компания Brander заявляет об осуществлении в ее офисе незаконного обыска сотрудниками Государственной фискальной службы

"Прямо сейчас в Харькове происходит незаконный обыск в IT-компании Brander. Без любых внятных процессуальных оснований вмешиваются в хозяйственную деятельность и осуществляют незаконные следственные действия, ограничивая свободу передвижения и останавливая хоздеятельности предприятия, которое платит огромные налоги в государственную казну. Видимо, хочется денег" , - говорится в заявлении компании на ее странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что следователь и оперативники ГФС оказывают незаконное психическое давление, прямо угрожают работникам компании, не выпускают людей, находящихся в помещении.

"По абсолютно несвязанной статье с постановлением об осмотре пытаются осуществить обыски и незаконные допросы лиц на нескольких несвязанных предприятиях под одним ЕРДР", - заявляют в Brander.