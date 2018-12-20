Фискалы незаконно обыскивают офис харьковской IT-компании

20 декабря 2018 г. 19:51
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IT-компания Brander заявляет об осуществлении в ее офисе незаконного обыска сотрудниками Государственной фискальной службы 
 
"Прямо сейчас в Харькове происходит незаконный обыск в IT-компании Brander. Без любых внятных процессуальных оснований вмешиваются в хозяйственную деятельность и осуществляют незаконные следственные действия, ограничивая свободу передвижения и останавливая хоздеятельности предприятия, которое платит огромные налоги в государственную казну. Видимо, хочется денег" , - говорится в заявлении компании на ее странице в Facebook.
 
В сообщении отмечается, что следователь и оперативники ГФС оказывают незаконное психическое давление, прямо угрожают работникам компании, не выпускают людей, находящихся в помещении.
 
"По абсолютно несвязанной статье  с постановлением об осмотре пытаются осуществить обыски и незаконные допросы лиц на нескольких несвязанных предприятиях под одним ЕРДР", - заявляют в Brander.
 
Отметим, что харьковская компания занимается разработкой веб-сайтов и мобильных устройств полного цикла. 

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