Фольксваген, за рулём которого был начальник областного следственного управления Александр Ахтямов, влетел в столб

Авария на Петра Григоренко произошла поздним вечером, около половины одиннадцатого. Серый Фольксваген мчался в сторону Московского проспекта, но неожиданно иномарка вылетела на газон и врезалась в столб.

Я просто как -то краем глаза вижу, что просто машина залетает и бьется в столб. Сразу подбежали люди, которые дорогу переходили и начали его вытаскивать. вытянули все..

При этом первое, на что обратили внимание очевидцы аварии - синие номерные знаки на автомобиле. Служебные, полицейские.

Как после стало известно, за рулем иномарки оказался полковник полиции, заместитель начальника областного следственного управления Александр Ахтямов. Иноформация об этом быстро распространилась не только среди экипажей копов и медиков, которые буквально через 5 минут были на месте ДТП, но и среди членов общественной организации Police Control Ukraine. Они также практически сразу приехали на место аварии, чтобы зафиксировать происходящее.

Видео, в котором они сняли как полковник садиться в автомобиль медиков, его везут и привозят в больницу, они выложили в сеть - всего за несколько часов оно набрало более 20 тысяч просмотров. Во многом потому, что, активисты утверждают, на видео полицейский был пьян и отказался дышать в трубку

Не хотите проходить на месте, с помощью газоанализатора?

полковник:

Я уже сказал врачам, когда был в больнице Знаете, есть причина и следствие. Причина того, что вы сидели пьяный за рулем следствие того, что вы стали знаменитостью. - Я не находился пьяным за рулем во-первых, не надо говорить. А я не говорю я утверждаю

В полиции факт ДТП с участием полковника Александра Ахтямова подтвердили. Только вот в момент аварии, говорят в облуправлении, их сотрудник был трезв - неудачный маневр он совершил из-за того, что под колеса автомобиля бросилась бродячая собака.

Елена Баранник, нач. отд. коммуникации ГУНП в Харьковской обл.

О першій годині ночу, на початку другої години ночі він здав кров від медичного обстеження стосовного свого стану здоровя він дійсно відмовився але тим не менш результати медичної експертизи стосовнло стану його підтверджують, що він не був у стані алкогольного сп'яніння.

При этом, говорит Елена Баранник, в рамках служебного расследования также будет проверена информация на каких основаниях Ахтямов находился за рулем служебного автомобиля в столь поздний час. Сейчас решается вопрос о создании специальной комиссии по оценке ущерба нанесенного транспортному средству, после чего материалы будут направленны в суд для принятия решения о компенсации.

Также в облуправлении полиции уточнили, что Ахтямов хоть и давно служит в органах, у него не безупречная репутация - он не прошел переаттестацию, и восстановился на службе через суд. Кроме того, члены группы Дорожный контроль утверждают, что полковник не первый раз попадает в аварии. Они опубликовали видео, датированное декабрем 2015 года, где видно как человек внешне очень похожий на Александра Ахтямова дает показания в машине патрульных. Рядом находятся разбитые машины Таврия и снова же серый Фольксваген.