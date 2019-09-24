ФСБ устроила провокацию во время выездов украинцев в Россию - СБУ

Контрразведчики СБУ разоблачили очередную провокацию российских спецслужб, направленную на дискредитацию действующих работников украинских контролирующих органов во время частных визитов в Россию.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в сентябре этого года в пункте пропуска «Шебекино» представители ФСБ РФ незаконно задержали инспектора одного из подразделений Государственной таможенной службы Украины при пересечении российско-украинской границы.

В ходе осмотра личного автотранспорта украинца у него были обнаружены в багаже ​​якобы товары двойного назначения.

Украинца поместили в изолятор временного содержания и в течение двух суток пытались склонить к признанию факта совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия ...).

Провокационную ситуацию представители ФСБ планировали использовать для проведения информационной кампании для искусственного «очернения» представителей украинских властных институтов.

Однако из-за отсутствия каких-либо реальных доказательств противоправной деятельности украинского гражданина освободили из-под стражи.

По возвращении в Украину таможенник сообщил СБУ о факте его задержания российскими спецслужбами.

В связи с этим СБУ в очередной раз предостерегает украинцев от намерений выезда в РФ или оккупированные ею территории, поскольку ФСБ РФ широко практикует фабрикации обвинений в совершении нашими соотечественниками разного рода преступлений.

В зоне повышенного риска и внимания спецслужб РФ, по данным СБУ, продолжают находиться, прежде всего, военнослужащие, представители органов власти и управления, правоохранительных и контролирующих структур, участники АТО (ООС), активисты и члены национально-патриотических объединений и движений.

При этом объектами противоправных посягательств российских спецслужб на сегодня практически все без исключения граждане Украины, которые выезжают в РФ или оккупированных территорий с любой целью, отметили в СБУ.