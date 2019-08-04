 

Фура не пропустила ВАЗ: подробности ДТП с тремя погибшими

04 августа 2019 г. 10:57
1 просмотр

Столкновение ВАЗ 2112 и фуры Renault Magnum, в котором погибли три человека, произошло накануне около 17:00 на трассе в районе Люботина.

Как сообщили сегодня в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 50-летний водитель грузового авто Renault не прредоставил преимущество в движении легковому автомобилю. По информации правоохранителей, 56-летний водитель ВАЗ пытался затормозить, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм на месте скончались водитель легковушки и два пассажира − 22-летний мужчина и его 21-летняя жена. 

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.