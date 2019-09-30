Фура выехала на "встречку" и столкнулась с легковушкой: двое погибших. ДТП на Чугуевской трассе

Накануне в 18:00 на трассе Чугуев-Великий Бурлук столкнулись грузовой автомобиль МAN и Лада Приора: водитель легковушки и его пассажир погибли.

Как сообщили в отделе коммуникаций Харьковской области, установлено, что 31-летний водитель фуры не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым авто.

От полученных травм на месте ДТП скончались 52-летний водитель Приоры и его 43-летний пассажир.

Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.