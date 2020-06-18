Гадалки выманили у пенсионерки около $3 тысяч

18 июня 2020 г. 14:00
1 просмотр

Вчера, 17 июня, в дом к пенсионерке пришли две женщины и представились «гадалками». Они заявили, что все семейные несчастья у потерпевшей от «грязных денег», над которыми необходимо провести ритуал очищения. Пенсионерка поверила непрошеным гостям и отдала свои сбережения. Поняв, что ее обманули, сразу обратилась за помощью в полицию.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, установлено, что неизвестные лица отправились в направлении города Балаклея. Работники уголовного розыска провели задержание злоумышленниц и установили их личности. Ими оказались жительницы Славянска - 53-летняя женщина и ее 32-летняя дочь.

Мошенницам сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас женщин проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Балаклейского района.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53