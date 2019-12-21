ГБР арестовало элитный автопарк экснардепа

21 декабря 2019 г. 17:39
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Совместными усилиями Государственного бюро расследований и Генеральной прокуратуры Украины наложен арест на автопарк народного депутата Украины 8-го созыва, возможно причастного к легализации более 200 млн грн доходов, полученных незаконных путем. Как сообщает пресс-служба ГБР, по результатам обысков обнаружено наличие шести элитных автомобилей. По постановлению Печерского районного суда города Киева на них наложен арест.

Напомним: 11 декабря состоялись санкционированные обыски по месту регистрации и жительства народного депутата Украины 8-го созыва. Следственные действия проходили в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме более 200 миллионов гривен.

 По предварительной информации: в 2016 году народный депутат Украины совершил подделку документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами. Сведения о факте совершения таких финансовых операций и получения в связи с этим дохода были внесены в декларации кандидата в народные депутата Украины 8-го созыва.

Между тем, в ГБР не уточняют фамилию депутата. Однако по сообщениям СМИ, речь идет о Максиме Микитасе.

 

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