ГБР пришло с обысками в харьковскую налоговую

01 июля 2020 г. 16:43
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Государственное бюро расследований обыскивает помещения харьковской налоговой. Как сообщают в пресс-службе ГБР, по данным следствия, в конце 2018 года двое инспекторов проводили выездную проверку одного из налогоплательщиков, который замешан в схеме по минимизации НДС и налога на прибыль при ввозе товаров из КНДР. В ходе ревизии они не выявили нарушений, в результате чего государственный бюджет не получил более 8 млн гривен.

Инспекторам объявили подозрение по статье 367 УК Украины ("служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия"). Сейчас ГБР проводит обыски в помещениях Главного управления налоговой службы в Харьковской области. В случае, если вина фигурантов будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до 5 лет с возможным штрафом или запретом занимать определенные должности. 

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