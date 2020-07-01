ГБР пришло с обысками в харьковскую налоговую

Государственное бюро расследований обыскивает помещения харьковской налоговой. Как сообщают в пресс-службе ГБР, по данным следствия, в конце 2018 года двое инспекторов проводили выездную проверку одного из налогоплательщиков, который замешан в схеме по минимизации НДС и налога на прибыль при ввозе товаров из КНДР. В ходе ревизии они не выявили нарушений, в результате чего государственный бюджет не получил более 8 млн гривен.

Инспекторам объявили подозрение по статье 367 УК Украины ("служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия"). Сейчас ГБР проводит обыски в помещениях Главного управления налоговой службы в Харьковской области. В случае, если вина фигурантов будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до 5 лет с возможным штрафом или запретом занимать определенные должности.