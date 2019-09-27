 

ГБР задержало полицейского за совершение в пьяном виде смертельного ДТП в Броварах

27 сентября 2019 г. 14:48
Источник: Зеркало недели
1 просмотр

Следователи Госбюро расследований задержали полицейского, который на автомобиле наехал на остановку общественного транспорта в городе Бровары на Киевщине. Об этом сообщает сегодня, 27 сентября, пресс-служба ведомства.

Указывается, что задержан сотрудник взвода реагирования Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области.

Предварительно, мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем автомобиля "Опель".

Проезжая по улице Киевской, он въехал в остановку, где находилась семейная пара и велосипедист.

От полученных травм женщина погибла на месте, а ее муж и велосипедист получили телесные повреждения.

Сейчас решается вопрос о сообщении правоохранителю о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжелое телесное повреждение).

Готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

Видео: 

ДТП

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.