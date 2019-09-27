ГБР задержало полицейского за совершение в пьяном виде смертельного ДТП в Броварах

Следователи Госбюро расследований задержали полицейского, который на автомобиле наехал на остановку общественного транспорта в городе Бровары на Киевщине. Об этом сообщает сегодня, 27 сентября, пресс-служба ведомства.

Указывается, что задержан сотрудник взвода реагирования Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области.

Предварительно, мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем автомобиля "Опель".

Проезжая по улице Киевской, он въехал в остановку, где находилась семейная пара и велосипедист.

От полученных травм женщина погибла на месте, а ее муж и велосипедист получили телесные повреждения.

Сейчас решается вопрос о сообщении правоохранителю о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжелое телесное повреждение).

Готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.