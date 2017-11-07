Геращенко: Нашли автомат, из которого убили Амину Окуеву

07 ноября 2017 г. 15:29
Источник: Корреспондент.net
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По словам нардепа, на оружии обнаружили ДНК киллера.

Следователи нашли автомат, из которого была убита ветеран антитеррористической операции Амина Окуева. Об этом заявил советник министра внутренних дел и народный депутат Антон Геращенко.

"В деле об убийстве Амины Окуевой на прошлой неделе в поле был найден автомат, из которого расстреляли автомобиль. На нем были следы ДНК того человека, который пользовался, убийцы. Эти следы ДНК сейчас отданы экспертам-криминалистам, полиции. Они идентифицируют данное ДНК и в момент, когда у нас будет подозреваемый, мы сможем сравнить их и быть точно уверенным, что этот человек убийца или не убийца Амины", – Геращенко.

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