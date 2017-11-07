Геращенко: Нашли автомат, из которого убили Амину Окуеву

По словам нардепа, на оружии обнаружили ДНК киллера.

Следователи нашли автомат, из которого была убита ветеран антитеррористической операции Амина Окуева. Об этом заявил советник министра внутренних дел и народный депутат Антон Геращенко.

"В деле об убийстве Амины Окуевой на прошлой неделе в поле был найден автомат, из которого расстреляли автомобиль. На нем были следы ДНК того человека, который пользовался, убийцы. Эти следы ДНК сейчас отданы экспертам-криминалистам, полиции. Они идентифицируют данное ДНК и в момент, когда у нас будет подозреваемый, мы сможем сравнить их и быть точно уверенным, что этот человек убийца или не убийца Амины", – Геращенко.