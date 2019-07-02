Гибель 3-летней девочки в Купянске: полицейских подозревают в служебной халатности

Прокуратура области сообщила о подозрениях в служебной халатности двум инспекторам по ювенальной превенции. Подобное отношение привело к гибели 3-летней девочки в Купянске.

Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, в райотдел полиции неоднократно обращалась бабушка 3-летней девочки и заявляла о возможной угрозе жизни и здоровью ее внуки из-за жестокого отношения матери и отчима к ребенку. Семья нередко «воспитывала» девочку кулаками.



Вместе с тем, ни одно из заявлений бабушки не было рассмотрено должным образом. В частности, 25-летняя инспектор полиции прекратила рассмотрение одного из таких обращений после формальных объяснений матери ребенка. При этом, она не проверила слов женщины, не выяснила социально-бытовых условий, в которых проживает девочка, и не сообщила в соответствующие органы и службы по делам детей о возможном факте угрозы здоровью ребенка.



Пытаясь прекратить издевательства над внучкой, бабушка забрала девочку из семьи и привезла в больницу, где медики зафиксировали многочисленные ушибы и синяки на теле ребенка.



По факту нанесения легких телесных повреждений девочке было начато уголовное производство по статье 125 УК Украины. Следователь в производстве дважды предоставляла поручение ювенальному инспектору по проверке условий проживания девочки идопроса родителей, но ни одно из этих поручений не было выполнено.



На аналогичные обращения бабушки не принимал меры и другой подозреваемый - 21-летний ювенальный инспектор. Полицейский ограничился телефонным разговором с отчимом и провел несколько рейдов с социальными службами. Однако ни разу двери дома, где жила ребенок, им не открыли.



В соответствии с требованиями законодательства полицейский должен был принять немедленные меры по установлению местонахождения девочки, пострадавшей от домашнего насилия, и инициировать вопрос об изъятии ее из семьи. Но он так же недобросовестно отнесся к своим обязанностям и не сделал того, что должен был.

Небрежное отношение правоохранителей к служебным обязанностям привело к тому, что сентябре прошлого года девочка, которая в очередной раз пострадала от побоев, погибла. Мать ребенка пыталась выдать содеянное за несчастный случай и заявила, что дочь якобы подавилась яблоком.

Однако проведенная экспертиза показала, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, сопровождавшаяся кровоизлиянием с последующим отеком головного мозга. Кроме того, на теле и лице ребенка обнаружены многочисленные ссадины и кровоподтеки, что свидетельствует о систематическом издевательстве.



Как выяснилось в ходе расследования, отчим при попустительстве матери регулярно «воспитывал» падчерицу кулаками, принося девочке сильную физическую боль и моральные страдания. 24 сентября прошлого года он в очередной раз избил ребенка и от полученных травм девочка скончалась. Родители только через несколько часов вызвали медиков и пытались скрыть истинную причину смерти.



Сейчас производство в отношении матери и отчима погибшего ребенка слушается в Купянском райсуде.

30-летней женщине и ее 40-летнему сожителю инкриминируется пытки, нанесение тяжких телесных повреждений и умышленное причинение смерти малолетнему ребенку с целью скрыть другое преступление по предварительному сговору группой лиц.За содеянное им грозит пожизненное лишение свободы.



Кроме того, подозреваемые работники полиции отстранены от должности и находятся под домашним арестом.