Глава Государственной таможенной службы ознакомился с работой "Гоптовки". Что изменится в работе таможни и кто будет уволен?

Валюта, наркотики, лекарственные средства или дорогостоящие предметы. Такой запрещенный товар пытались перевезти через границу в этих машинах. Около двух сотен машин, среди которых и конфискованные находятся на территории Слобожанской таможни.

Станислав Здобников - инспектор отдела учета изъятого имущества говорит, солидный опыт работы дает возможность уже не удивляться тому, какие места для хранения выбирают люди.

Станислав Здобников, главный гос. инспектор отдела Слободского учета изъятого имущества

Сюда громадянин сховав 14 літрових пляшок віскі … Так шо, хто де, хто в корабах пряче гроші, хто шо…

Для того, чтобы ознакомиться с работой таможенного поста "Гоптовка" в Харьков с рабочим визитом приехал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов. В частности, он проверил, как сотрудники Слобожанской таможни противодействуют контрабанде и пресекают нарушения таможенных правил. Ведь с этим, признает, есть определенные проблемы в Украине, которые необходимо решать.

Максим Нефедов, глава Государственной таможенной службы

По опитуванням, які проводять соціологи - довіра до митниці нижча є тільки до прокуратури та судів. Це точно не те сусідство, яке хотілося б мати. Корупціонер він краде не якісь абстрактні кошти - він краде зарплати, пенсії, дороги, медицину. Сказати, що ми побороли контрабанду або що ми поборемо її через рік, чесно кажучи, це було б занадто оптимістично. Якісь обсяги контрабанди є в і в Швейцарії, і в Швеції

Максим Нефедов ознакомился с таможенным оформлением товаров и транспорта, а также ему показали проверку автомобилей служебными собаками.

Ив Сен-Лоран или просто Сеня работает на таможне 7 лет. Почти все транспортные средства обходят с собакой, и если у песика возникают подозрения - машину загоняют в специальный бокс. В этом году Сеня уже унюхал 20 килограммов каннабиса. Их пытались перевезти в топливном баке в Российскую Федерацию.

Артем Рак, главный гос. инспектор кинолог Слобожанской таможни

Різні собаки по різному реагують. В даному випадку, мій собака говорить голосом, не пошкоджуючи предмет, не царапаючи його. Позначає голосом

Почти полмиллиарда гривен инвестиций Верховная Рада выделила на текущий год, чтобы сменить работу таможни. Это рекордная программа для Украины.

Глава государственной таможенной службы Максим Нефедов говорит, в стране начинается программа переаттестации, которая будет включать в себя тестирование на профессиональные знания и базовую проверку на порядочность. Те, кто ее пройдут смогут рассчитывать на достойную оплату труда. Те, кто не пожелает развиваться и работать на совесть - вынуждены будут уйти из профессии.

Максим Нефедов, глава Государственной таможенной службы

Під час запуску державної митної служби ми очистили ряди від більш ніж 500 співробітників, які чесно кажучи, не хотілося брати в новий. Оплата праці має бути ринковою, я завжди кажу про те, якщо ми хочемо очікувати від держслужбовця, від митного інспектора, щоб він працював чесно, на платників податків - ми маємо так само запропонувати йому гідні і чесні умови роботи

Реформа таможни - это процесс переаттестации, перевод на контракты и повышение заработных плат. Нефедов говорит, до конца месяца будут приняты подзаконные акты, где будут новые размеры окладов и премий. Также до конца года таможня получит первые три тысячи новых компьютеров.