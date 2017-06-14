Главный архитектор Харькова Серей Чечельницкий отстранен от работы

Заместитель директора Департамента градостроительства, архитектуры и генерального плана – начальника управления градостроительства и архитектуры Харьковского горсовета, главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий отстранен от работы.Об этом сообщают SQ.

Такое решение принял Печерский районный суд Киева, удовлетворив тем самым ходатайство следователя Генпрокуратуры.

"Отстранить подозреваемого ЛИЦО_1 от должности заместителя директора Департамента градостроительства, архитектуры и генерального плана — начальника управления градостроительства и архитектуры, главного архитектора города Харьковского городского совета до 3.08.2017 г., в рамках срока досудебного расследования в уголовном производстве №12014220510002973", - сказано в решении суда.

Напомним, что Генпрокуратура Украины сообщала о проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам совершения должностными лицами Харьковского горсовета уголовных преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

"Досудебным расследованием установлено, что к совершению указанных уголовных преступлений, наряду с другими лицами, в т.ч. теми, которым уже вручены уведомления о подозрении в совершении уголовных преступлений, также причастны бывший начальник управления градостроительства и архитектуры Харьковского горсовета, который одновременно был заместителем директора Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского городского совета, и его заместитель", - отметили в ГПУ.