Глыба перебила газопровод: жилой дом в Харькове остался без газа на сутки

Ледяная глыба оставила без газа многоэтажку по проспекту Александровскому. Жители дома заметили, что в конфорках газовых плит исчезло голубое топливо. Затем увидели несколько авто аварийных служб рядом с домом. Оказалось, что огромная сосулька повредила систему газоснабжения - перебила трубу.

Денис, житель дома по пр. Александровскому, 122-А:

Ко мне зашла соседка, спросить есть газ в квартире или нет его, не было сутки. Здесь была куча машин газовой службы, куча ремонтников, сказали, что отбилась труба, была утечка газа и дом оставили без газа.

В "Харьковгоргазе" рассказывают, получив сообщении об утечке газа, прекратили подачу топлива. Ремонтные работы продолжались около суток. На данный момент дом к газу подключен. В социальных сетях горожане пишут, что обращались по номеру 15-62 неоднократно, однако в течение трех недель коммунальщиков не дождались. В горсовете пока не комментируют ситуацию. Между тем, жители Харькова говорят - опасных мест, в которых накопилось огромное количество сосулек до сих пор - уйма. Больше всего - в центре города на старых зданиях, а также на высотках в спальных районах. Поэтому сейчас, подчеркивают люди, приходится постоянно смотреть не только под ноги, чтобы не поскользнуться, но и вверх.



Валентина, харьковчанка:

Да в основном в центре, где вот эти крыши, а так, у нас, наверное, район более благоприятный. Наверное, резкая погода такая, ухудшение, и, наверное, не успевают.

Игорь, харьковчанин:

Много, что сосульки падают, много висит, снег сползает. Висит снег и гребешки получаются, никому дела до єтого нет. Это вот когда кого-то серьезно повредит, тогда... Приедут к одному дому, поснимают, вот мы делаем и все, один дом сделали и забыли.

На официальном сайте мэрии сообщают, что для очистки крыш жилых домов от снега и сосулек задействовано более 100 альпинистов и 7 автовышек. Больше всего обращений поступило от жителей Киевского, Шевченковского, Индустриального, Московского и Основянского районов, отмечают в горсовете.