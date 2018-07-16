"Голливудская" погоня на центральном проспекте Харькова: подробности

В полодиннадцатого вечера патрульные остановили автомобиль "Mazda", водителя которого заподозрили в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии. Однако когда копы подошли к авто, водитель резко нажал на газ, оттолкнув полицейских. За гонщиком погнались 5 патрульных автомобилей. Но остановить его помог поступок другого сознательного водителя.

Карина Курбанова, пресс-секретарь Управления Патрульной полиции Харькова



І вже на Окружній дорозі, завдяки водію вантажівки Вольво, який виставив вантажівку і утворив штучний затор, вдалося зупинити водія Мазда, що втікав від патрульних поліцейських. При цьому водій Мазда здійснив зіткнення з автомобілем Вольво, внаслідок чого обидва автомобілі отримали пошкодження. На щастя, внаслідок події з громадян ніхто не постраждав



Петр Васильевич, водитель, который остановил беглеца, занимается перевозкой грузов. Ночью он как раз вез на растаможку очередную партию и по просьбе патрульных решил помочь им. По телефону он сообщил новостям АТН, что при столкновении груз не пострадал, но сама машина получила серьезные повреждения передней части. Виновника же теперь ждут немалые хлопоты.

Карина Курбанова, пресс-сектретарь Управления Патрульной полиции Харькова



Патрульні склали на водія Мазди аж 4 адміністративні протоколи - за "Порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП", "Керування транспортом в стані алкогольного сп*яніння", за те, що він поїхав з місця ДТП і "Невиконання вимог правоохоронців"



Погоня длилась около 40 минут и обошлось бы без жертв - в полиции прогнозировать не собираются.