Гонщику на Porsche грозит ответственность по статье «Хулиганство» (видео)

Новый Porsche Cayenne с запоминающимся номерным знаком, нарушающий ПДД в центре Харькова (превышение скорости, создание аварийной ситуации), появилось в соцсетях накануне вечером.

В УПП Харьковской области сообщили: на автомобиль-нарушитель была получена ориентировка. Для привлечения водителя к ответственности в Шевченковском ОП было начато досудебное расследование по ч.2 ст.296 УК Украины (хулиганство).

Сегодня указанный в ориентировке автомобиль патрульные остановили на улице Конева. На место была вызвана следственно-оперативная группа.