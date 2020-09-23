Гонщику на Porsche грозит ответственность по статье «Хулиганство» (видео)

23 сентября 2020 г. 17:19
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Новый Porsche Cayenne с запоминающимся номерным знаком, нарушающий ПДД в центре Харькова (превышение скорости, создание аварийной ситуации), появилось в соцсетях накануне вечером.

В УПП Харьковской области сообщили: на автомобиль-нарушитель была получена ориентировка. Для привлечения водителя к ответственности в Шевченковском ОП было начато досудебное расследование по ч.2 ст.296 УК Украины (хулиганство).

Сегодня указанный в ориентировке автомобиль патрульные остановили на улице Конева. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

 

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