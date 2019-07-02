 

Городу через суд вернули двухкомнатную квартиру, которой завладели мошенники

02 июля 2019 г. 11:05
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Орджоникидзевский райсуд города удовлетворил иск прокурора о возвращении территориальной общине квартиры, которой незаконно завладели мошенники.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, речь идет о двухкомнатной квартире стоимостью почти 400 тысяч гривен в Индустриальном районе Харькова.

Мужчина, который проживал в ней, не приватизировал недвижимость при жизни. После его смерти в 2015 году квартира должна была остаться в собственности города, но жильем с использованием поддельных правоустанавливающих документов, используя паспорт умершего, завладели мошенники.

Квартиру дважды перепродали и конечным ее собственником стал человек, который уже владеет шестью квартирами и является ипотекодержателем еще двух.

По факту незаконного отчуждения недвижимости продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК Украины.
 
С целью возвращения квартиры городу, прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском, который сейчас удовлетворен в полном объеме.

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