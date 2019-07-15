Горячие выходные в Харькове: пылающая маршрутка и горящий электровоз

Чрезвычайное происшествие произошло на выходных. В субботу, около двух часов дня прямо на ходу загорелась маршрутка с десятком пассажиров внутри. Автобус маршрута "Центральный рынок - Лысая гора" как раз проезжал Куриловскую улицу, как вдруг водитель заметил дым в салоне, рассказывает помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин. Жертв удалось избежать благодаря оперативности действий водителя.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Він коли побачив дим, його було дуже мало він зразу же зупинив автівку. Він зателефонував до нас по телефону за номером 101. Крім того він одночасно організував евакуацію людей які знаходилися в салоні. А потім вогнегасник який був поруч з ним він взяв його для того аби, примінив для того аби локалізувати пожежу.

Людмила

Ну, автобус проехал мимо, я только увидела, что её загрузили. А назад ехала, уже было место, и сажа там была. И ещё говорят, что она загорелась.

Тушить автобус также помогали неравнодушные, которые проезжали мимо впрочем, все попытки локализовать огонь были тщетными пока на место пожара не приехали пожарные. На момент их прибытия в маршрутке уже пылал моторный отсек и салон, огонь охватил площадь около 10 квадратных метров. По словам Игоря Лупандина, такой автобус сгорает дотла за полчаса. Сейчас причина возгорания устанавливается и скорее всего - это была техническая неисправность. Почти аналогичная ситуация произошла и на железной дороге в Валковском районе. Там электровоз двигался в составе поезда Полтава-Харьков - на ремонт. И во время движения произошло короткое замыкание электропроводов, предполагают специалисты.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Своєчасна інформація яку ми отримали дало можливість загасити пожежу практично з умовами доступу до місця події. Бо ми розуміємо, що це перегін, це не якийсь там під’їзди, якісь там шляхи, дороги, щось там інше - це є ускладненням по приїзду. Чому туди були направленні. Туди був направлений також пожежний потяг з міста Харкова.

В обоих случаях спасателям удалось потушить пожар максимально быстро, ведь о возгорании было сообщено оперативно. Также пожарные призывают не выезжать на маршруты, заранее не проверив транспортное средство на исправность и всегда иметь в кабинах средства пожаротушения.