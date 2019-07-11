Госисполнитель фиктивно продала арестованную квартиру

Прокуратура направила в Октябрьский районный суд обвинительный акт в отношении бывшего главного исполнителя одного из районных отделов ГИС.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, 40-летней женщине инкриминируют злоупотребление служебным положением и служебный подлог.

По данным следствия, госисполнитель по поддельным документам выставила на продажу квартиру в Харькове площадью более 120 кв.метров. Жилье принадлежало по праву собственности территориальной общине города. Через искусственно созданный судебный спор квартиру пытались присвоить мошенники - якобы в счет непогашенного долга. Суд удовлетворил иск так называемого заемщика, приняв решение о продаже квартиры для компенсации якобы задолженных средств.



После судебного решения исполнительная служба открыла соответствующее производство, но вскоре его приостановили, так как мошенническую сделку с квартирой разоблачили правоохранители. В рамках уголовного производства на квартиру наложили арест



По данным следствия, госисполнитель скрыла сведения о судебных обременениях квартиры, подделала материалы исполнительного производства и подготовила документы для реализации арестованной недвижимости через электронный аукцион.



Победитель торгов заплатил за жилье чуть более миллиона гривен. Деньги поступили на счет районного отдела исполнительной службы. После этого сумму распределили между участниками исполнительного производства, в которые входят также заемщик и должник. Таким образом большую часть средств от продажи недвижимости получили аферисты. Одновременно выяснилось, что победитель аукциона не может оформить права собственности на имущество, поскольку у квартиры уже есть законный владелец - территориальная община, и жилье выставили на продажу незаконно.



В ходе расследования установлено также, что противоправные действия обвиняемой стали возможными из-за их согласования с начальником районного отдела ГИС, который, по мнению следствия, небрежно отнесся к своим обязанностям и не проверил законность составления документов подчиненной. Сейчас начальнику объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины.