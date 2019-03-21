Государственный исполнитель "погорела" на взятке в тысячу долларов

21 марта 2019 г. 11:29
2 просмотра

Государственный исполнитель одного из харьковских отделов ГИС требовала неправомерную выгоду в сумме 1000 американских долларов за закрытие исполнительного производства без уплаты штрафа. Злоумышленницу задержали во время получения доли взятки в размере 500 долларов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области. 

По данным полиции, разоблачили злоумышленницу 19 марта сотрудники следственного отдела специальной полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона ОС, совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономики в Харьковской области.

Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела по статье "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" УК Украины.

Женщина задержана в порядке ст.208 УПК Украины. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Решается вопрос о сообщении ей о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.