ГПУ назвали имена заказчиков убийства Вороненкова, - СМИ

Вдова убитого, в свою очередь, отрицает данные СМИ.

Российское издание Росбалт сообщило о поступившем в Москву ответе Генпрокуратуры Украины на запрос по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Организаторами преступления называются два человека.

"Первый - это Владимир Тюрин - бывший супруг Марии Максаковой, которая потом вышла замуж за Вороненкова. Второй - владелец банка, работающего в Крыму.

Указаны даты, когда они якобы встречались на полуострове для обсуждения подготовки преступления. Дальше идут сведения о тесных связях Тюрина и банкира с криминальным миром и российским спецслужбами. Все ведется к тому, что данные два лица якобы организовали убийство по поручению сотрудников этих спецслужб", - рассказал собеседник агентства.

В свою очередь, вдова Вороненкова - Максакова - заявила, что ГПУ не раскрывала российским правоохранительным органам имен организаторов убийства.

"Это неправда. ГПУ ничего не писала и не отвечала, ни Следственному комитету России, ни кому-либо другому. Я уточнила это у человека, который если бы отвечал на запрос, то отвечал именно он. Информация не соответствует действительности", — заявила Максакова.

Напомним, Вороненков был убит 23 марта возле гостиницы в центре Киева. Неизвестный открыл огонь, когда Вороненков с охранником шел по тротуару. Оба получили ранения, однако охранник смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего. Вороненков умер на месте убийца – в больнице.

Погибшим киллером оказался участник АТО, гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов.

Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича. Следствие рассматривало версию действий Российской Федерации в качестве приоритетной.

В середине июня по делу Вороненкова был задержан Ярослав Тарасенко, член УДА (Украинская добровольческая армии), созданной Дмитрием Ярошем после ухода из Правого сектора. В начале августа суд продлил на два месяца срок ареста Тарасенко.

