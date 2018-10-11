ГПУ подготовила подозрение Поклонской за арест Сенцова и других политзаключенных

Генеральной прокуратурой Украины вчера, 10 октября, подготовлено сообщение о подозрении в отношении «прокурора Республики Крым» Натальи Поклонской по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) УК Украины. Также подобный документ готов и в отношении заместителя председателя Киевского райсуда Симферополя АР Крым Д. Диденко по статье 146.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, Поклонская после вступления в преступную организацию, созданную должностными лицами органов власти РФ, целью деятельности которой было изменение границ территории Украины, организовала незаконное преследование граждан Украины, которые отстаивали суверенитет и территориальную целостность страны, лично приняла участие в судебном заседании и поддержала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей О. Сенцову, А. Кольченко, А. Чирнию и Г. Афанасьеву, а заместитель председателя Киевского районного суда Симферополя Д. Диденко выбрал эти меры пресечения.

При этом, по нормам ч. 2 ст. 9 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если они, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законом. Также любой акт, выданный незаконными органами или лицами, недействителен и не создает правовых последствий.

Продолжается сбор доказательств для объявления подозрений остальным людям, причастным к незаконному лишению свободы и пыткам граждан Украины на временно оккупированных территориях.

Кроме того, Поклонская и Диденко приняли решение вопреки нормам международного права