ГПУ задержала высокопоставленного полицейского, которого подозревают в вымогательстве

Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение неправомерной выгоды).

Досудебным расследованием установлено, что заместитель начальника - начальник следственного отдела Купянского отдела полиции Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области получил от родственника подозреваемого в одном из уголовных производств, что расследуется указанным отделом полиции, неправомерную выгоду в сумме 6 тыс долларов США. Неправомерная выгода предназначалась за смену уголовно-правовой квалификации действий подозреваемого и дальнейшее изменение меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения неправомерной выгоды.

В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления, а также решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное уголовное правонарушение милиционеру грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

Начальник ГУ НП в Харьковской области Анатолий Дмитриев так прокомментировал задержание на своей странице в соцсетях:

«Харківська поліція постійно веде безкомпромісну боротьбу зі зрадниками інтересів служби. На роботу по очищенню власних лав від порушників Закону я постійно націлюю наше Управління внутрішньої безпеки, керівний склад служб та підрозділів органів внутрішніх справ.

Два останніх дня цього тижня чітко продемонстрували ефективність таких дій. Завдяки спільним зусиллям правоохоронців сьогодні за хабарництво був затриманий заступник начальника одного із сільських відділів поліції. 41-річний підполковник поліції вимагав незаконну грошову винагороду у сумі 6 тисяч доларів США від місцевого мешканця за те, щоб його родич, який вчинив тяжкий злочин, уникнув заслуженого покарання.

У четвер викрито у систематичному отриманні неправомірної вигоди від іноземців групу працівників поліції відділення Харків-аеропорт.

За усіма фактами зараз призначено службове розслідування. Поліцейські - порушники закону, а також їх безпосередні керівники, відсторонені від виконання службових обов’язків. Винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, як того вимагає чинне законодавство.

Моя особиста позиція по відношенню до хабарників у поліцейських погонах незмінна – безальтернативне звільнення. Ми сьогодні разом намагаємось побудувати нову правоохоронну систему, яка повинна складатися із чесних та гідних захисників правопорядку. Перевертням у погонах тут не місце"