Грабитель около метро отобрал почти полсотни стартовых пакетов (фото)

Инцидент произошел на Московском проспекте возле станции метро «Индустриальная».
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.
По информации правоохранителей, незнакомый мужчина подбежал к 55-летней продавщице и схватил со стола сумку, в которой были 49 стартовых пакетов мобильного оператора.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские установили приметы нападавшего и оперативно задержали его. Это оказался 34-летний житель пгт Большая Рогань.
Вещественные доказательства изъяты, а следователем открыто уголовное производство по факту грабежа.
Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.