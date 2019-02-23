Грабители на Audi попали в ДТП – один подозреваемый задержан, двоих разыскивают

23 февраля 2019 г. 13:36
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Накануне в 14-40 в полицию поступило сообщение о грабеже на улице Дружбы Народов. 45-летний мужчина рассказал, что, пока он менял поврежденное колесо, неизвестные проникли в салон его авто и похитили сумку с деньгами (5700 гривен и 500 долларов). Грабитель скрылся с места на автомобиле Audi А6, где находились еще двое мужчин.

Как рассказали в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, машина подозреваемых двигалась с превышением скорости и на улице Дружбы Народов-111 Audi столкнулась с КІА и Opel. Водитель Opel получил травмы в результате столкновения и был госпитализирован, трое злоумышленников из Audi скрылись с места ДТП.  

В ходе отработки территории полицейские задержали  подозреваемого в грабеже 30-летнего гражданина Грузии. По данным правоохранителей, задержанный проживает в Украине с 2006 года и имеет вид на жительство в Украине.

Киевским ОП открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) УК Украины. Вещественные доказательства изъяты. Устанавливается местонахождение сообщников задержанного.

 

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