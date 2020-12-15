Граната на улице Леся Сердюка: подробности от полиции

Как сообщалось ранее, сегодня утром во дворе многоэтажки по улице Леся Сердюка, 50 на Салтовке был обнаружен предмет, внешне похожий на боеприпас. Он лежал на дороге и был обвязан красной ленточкой.

Изъятый предмет оказался гранатой РГД-5, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 15 декабря около 11:10 в Киевский отдел полиции от оператора службы «102» поступило сообщение о том, что у бордюра по улице Леся Сердюка лежит граната.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В дальнейшем опасная находка будет обезврежена за пределами населенного пункта, добавили в полиции.

Факт события зарегистрирован в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как боеприпас оказался на улице и кто его принес, будут выяснять следователи.