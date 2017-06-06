Гранаты, ружья, патроны и ножи. Правоохранители задержали в Харькове двух пограничников с арсеналом оружия и боеприпасов

Гранаты, ружья, патроны и ножи. Серьезный арсенал оружия и боеприпасов правоохранители обнаружили на территории автовокзала, на проспекте Гагарина. Такой груз из зоны АТО в другие регионы Украины везли с собой двое пограничников, рассказывают в полиции.

Олег Лобунец, зам. нач. упр. уг. розыска ГУНП в Хар. обл.:

У них було виявлено гранати - 2 "РГД-5" та одна "Ф-1 с запалами до них, 2 помпові рушниці производства Россия з набоями до них. Дані речі знаходились у співробітників прикордонної служби без дозвільних документів.

Одному из мужчин 23 года, второму 24. Они выходцы из Одесской и Хмельницкой области. Службу в погранвойсках проходили по контракту, были уволены после его окончания, рассказывают в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы Украины. На складах, отмечают в ГПСУ пока пропажу оружия и боеприпасов не выявили, но проводится тщательная проверка по поводу того, откуда оно могло появиться у перевозчиков.

Оксана Иванец, пресс-офицер Вост. рег. упр. ГПСУ:

Нами було відразу ініційовано перевірку зброї та боєприпасів в підрозділах де вони проходили службу. Боєприпасів зниклих або втрачених виявлено не було. Зараз проводяться експертизи та слідчі дії, після котрих ми зможемо сказати про походження зброї.

В данный момент по факту происшествия правоохранителями открыто уголовное производство по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.