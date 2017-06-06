Гранаты, ружья, патроны и ножи. Правоохранители задержали в Харькове двух пограничников с арсеналом оружия и боеприпасов

06 июня 2017 г. 17:08
Автор: Лариса Говина
100 просмотров

Гранаты, ружья, патроны и ножи. Серьезный арсенал оружия и боеприпасов правоохранители обнаружили на территории автовокзала, на проспекте Гагарина. Такой груз из зоны АТО в другие регионы Украины везли с собой двое пограничников, рассказывают в полиции.

Олег Лобунец, зам. нач. упр. уг. розыска ГУНП в Хар. обл.:

У них було виявлено гранати - 2 "РГД-5" та одна "Ф-1 с запалами до них, 2 помпові рушниці производства Россия з набоями до них. Дані речі знаходились у співробітників прикордонної служби без дозвільних документів.

Одному из мужчин 23 года, второму 24. Они выходцы из Одесской и Хмельницкой области. Службу в погранвойсках проходили по контракту, были уволены после его окончания, рассказывают в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы Украины. На складах, отмечают в ГПСУ пока пропажу оружия и боеприпасов не выявили, но проводится тщательная проверка по поводу того, откуда оно могло появиться у перевозчиков.

Оксана Иванец, пресс-офицер Вост. рег. упр. ГПСУ:

Нами було відразу ініційовано перевірку зброї та боєприпасів в підрозділах де вони проходили службу. Боєприпасів зниклих або втрачених виявлено не було. Зараз проводяться експертизи та слідчі дії, після котрих ми зможемо сказати про походження зброї.

В данный момент по факту происшествия правоохранителями открыто уголовное производство по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Видео: 

Правоохранители задержали в Харькове двух пограничников с арсеналом оружия - 06.06.2017

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.