Гражданин против Минобороны и СБУ: балаклеец через суд требует компенсации

Балаклеец Андрей Усатенко обратился в суд с иском против Минобороны и СБУ, после того как вследствие мартовских взрывов на арсенале у него из-за попаданя снаряда в гараж сгорела машина, а квартиру разбило осколками. Добровольной компенсации истец от государства не дождался, поэтому потребовал от ведомств 800 тысяч гривен в качестве материального и морального ущерба - от СБУ за то, что не предотвратили диверсию, от Минобороны - за расположение склада в непосредственной близости от жилых домов. В первом заседании представители СБУ озвучили свои возражения против иска, отметив что Устатенко не является пострадавшим по уголовному производству по факту взрывов в Балаклее. Основной же ответчик - Минобороны - не успел подготовить свои возражения. На очередном заседании представитель ведомства отметил, что истец не доказал, что должностные лица арсенала умышленно пытались причинить истцу вред, а кроме того не воспользовался своим правом на получение компенсации. Хотя государством и местными властями было выделено более 300 миллионов гривен на ликвидацию последствий взрывов.

Позивач не скористався можливостю звернутись до распорядника коштів, виділених щодо ліквідації наслідків, у законному порядку, жодного доказу матеріали справи не містять, відразу звернувся до суду при фактичному відсутності спору.

Также представитель Минобороны отметил, что истец не доказал документально, что именно на предъявленную сумму, ему был нанесен ущерб. Но представитель истца попросила присоеденить к материалам дела, как квитанции и чеки, оставшиеся после ремонта квартиры, так и медсправки, свидетельсвующие, что семье Усатенко потребовалась помощь специалистов, чтобы справиться со стрессом.

Також квитанції, які підтверджують вартість кімнатних дверей, встановлених у квартирі, також це консультативний висновок спеціаліста про звернення про медичну допомогу.

Ходатайство истца было удовлетворено. После этого ответчики попросили объявить перерыв в заседании для ознакомления с документами.