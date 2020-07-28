Гражданин России завербовал в сексуальное рабство троих харьковчанок

28 июля 2020 г. 10:55
1 просмотр

28 июля харьковские правоохранители задержали на пограничном пункте «Гоптовка» гражданина Российской Федерации за незаконное перемещение через государственную границу Украины трех жительниц Харькова с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации. Он пытался переправить женщин в город Белгород.

Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Досудебное расследование продолжается.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53