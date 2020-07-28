Гражданин России завербовал в сексуальное рабство троих харьковчанок

28 июля харьковские правоохранители задержали на пограничном пункте «Гоптовка» гражданина Российской Федерации за незаконное перемещение через государственную границу Украины трех жительниц Харькова с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации. Он пытался переправить женщин в город Белгород.

Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Досудебное расследование продолжается.