Грецию накрыли мощное наводнение и водяной смерч

23 октября 2020 г. 16:30
Источник: УНИАН
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После проливных дождей южную часть Греции накрыли наводнение и водяной смерч.

Об этом сообщает The Watchers.

Обошлось без жертв.

Однако греческая пожарная служба спасла несколько человек, оказавшихся в ловушке паводковых вод, в том числе трех человек, застрявших автомобилях в районах вокруг Ираклиона.

Пожарным пришлось откачивать воду с дорог с помощью помп.

Они призвали местных жителей не покидать свои дома.

После полудня в среду возник водяной смерч, который был виден сразу с трех островов: Санторини, Родоса и Наксоса. Водные торнадо образовались у берегов, поразив местных жителей.

 

Видео: 

Τρομακτικός όγκος νερού στον κόμβο Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο

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