Грецию накрыли мощное наводнение и водяной смерч

После проливных дождей южную часть Греции накрыли наводнение и водяной смерч.

Об этом сообщает The Watchers.

Обошлось без жертв.

Однако греческая пожарная служба спасла несколько человек, оказавшихся в ловушке паводковых вод, в том числе трех человек, застрявших автомобилях в районах вокруг Ираклиона.

Пожарным пришлось откачивать воду с дорог с помощью помп.

Они призвали местных жителей не покидать свои дома.

После полудня в среду возник водяной смерч, который был виден сразу с трех островов: Санторини, Родоса и Наксоса. Водные торнадо образовались у берегов, поразив местных жителей.