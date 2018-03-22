Громкое задержание на Харьковщине: трех жителей области подозревают в государственной измене

Передача служебной информации МВД Украины, в том числе с ограниченным доступом и предоставление личных данных участников антитеррористической операции. На Харьковщине сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры установили личности вероятных информаторов российских спецслужб, один из которых оказался действующим офицером Нацполиции. В целом, рассказывают в пресс-центре СБУ, по предварительной информации, в состав агентурно-информаторской сети Главного управления Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации входило трое жителей Харьковской области. Они были задержаны в ходе спецоперации. Во время обысков по месту их проживания силовики изъяли вещественные доказательства, которые подтверждают факт выполнения ими задание российских спецслужб, подчеркнули в Службе безопасности Украины. Фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления по статье «Государственная измена». Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Максимальная санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.