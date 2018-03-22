Громкое задержание на Харьковщине: трех жителей области подозревают в государственной измене

22 марта 2018 г. 17:01
186 просмотров

Передача служебной информации МВД Украины, в том числе с ограниченным доступом и предоставление личных данных участников антитеррористической операции. На Харьковщине сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры установили личности вероятных информаторов российских спецслужб, один из которых оказался действующим офицером Нацполиции. В целом, рассказывают в пресс-центре СБУ, по предварительной информации, в состав агентурно-информаторской сети Главного управления Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации входило трое жителей Харьковской области. Они были задержаны в ходе спецоперации. Во время обысков по месту их проживания силовики изъяли вещественные доказательства, которые подтверждают факт выполнения ими задание российских спецслужб, подчеркнули в Службе безопасности Украины. Фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления по статье «Государственная измена». Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Максимальная санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Видео: 

СБУ задержала преступную группировку, в составе которой был капитан полиции - 22.03.2018

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.