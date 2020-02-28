Гроза в феврале: мнение климатолога

Ми бачимо, от є такий спалах в Чехії, такий же спалах зараз ми не можемо спостерігати в Україні, але вчора якби ми подивились на цю карту, ми б побачили тут такі спалахи

Накануне вечером харьковчане имели возможность наблюдать довольно необычную картину. Зимняя гроза, да еще и с молниями, по словам климатологов очень редкое явление, хотя и совсем безопасное, в отличие от гроз в другое время года.

Надежда Максименко, климатолог

Зимова блискавка - це дуже рідке явище, взагалі непритаманне нашим широтам тому що в основі утворення блискавки - різниця енергетичного потенціалу між підстеляючою поверхнею і хмарами - повітряним потоком, який в теплий період року дуже великий

Однако накануне, говорит климатолог Надежда Максименко, над Харьковом мелькали отнюдь не зимние молнии, ведь метеорологическая зима в регионе царила лишь около недели, когда в воздухе сохранялась минусовая температура. И уже вот как с месяц на дворе продолжается метеорологическая весна.

Надежда Максименко, климатолог

Це була не зимова гроза - це гроза весняна, тому що з метеорологічної точки зору, у нас зараз весна. У нас вода в рідкій фазі, не в твердій. Метеорологічна весна починається після переходу через нуль градусів у бік потеплення

Тем не менее, синоптики говорят, такого явления как молния в феврале, так же, как и в марте, не могут вспомнить за всю историю метеонаблюдений.

А по данным Харьковского гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе и в дальнейшем будет сохраняться теплая погода. Так, в субботу днем ​​будет сухо, облачно, хотя и с прояснениями. Температура воздуха днем ​​- до восьми градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до минус четырех. Март Харьковщина встретит с солнцем. Днем - три восемь тепла, ночью до пяти мороза. Новая рабочая неделя начнется с теплой, но дождливой погоды.