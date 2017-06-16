Группе Scooter грозит тюрьма за выступление в Крыму

16 июня 2017 г. 13:55
Источник: Корреспондент
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Немецкая группа планирует выступление в аннексированном Крыму.

Группе Scooter грозит до восьми лет лишения свободы за выступление на фестивале в Крыму.

"За нарушение закона предусмотрено наказание - лишение свободы на срок от одного до восьми лет (в зависимости от обстоятельств)", - заявил на заместителя генпрокурора Украины Евгения Енина.

По его словам, согласно украинскому закону иностранцы могут посещать "временно оккупированные территории в случае специального разрешения и при этом должны осуществлять въезд и выезд с пунктов в материковой части Украины".

Кроме того, отмечается, что согласно украинскому закону "О концертной деятельности" концертную деятельность в Крыму "могут вести только украинские компании".

Выступление Scooter на фестивале в Балаклаве запланировано на 4 августа.

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