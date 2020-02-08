Групповая драка в Казахстане - есть погибшие

08 февраля 2020 г. 10:33
Источник: РБК-Украина
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В результате столкновений и групповой драки на юге Казахстана, которые произошли ночью 8 февраля, погибли восемь человек, еще сорок - получили ранения. Около 70 человек были вовлечены в первую драку на окраине села Масанчи, недалеко от казахстанско-кыргызской границы, после чего еще 300 человек прибыли из близлежащих деревень.

Толпа столкнулась с полицией, при этом выстрелив в двух офицеров, а также подожгла десятки зданий и автомобилей. По словам министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, полиция задержала 47 человек и конфисковала два охотничьих ружья.

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