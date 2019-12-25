Грузию охватили лесные пожары

В Грузии в ночь на среду, 25 декабря, вспыхнуло несколько пожаров в Атенском лесу. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

"К этому времени очаги друг от друга отделены. На данный момент нам сложно будет говорить о масштабах ареала распространения огня, потому что данные уточняются. На месте мобилизована живая сила", - сказал губернатор края Георгий Ходжеванившили.

Руководство МВД Грузии уже разбило на месте чрезвычайный штаб.

Там не исключают, что к тушению пожара утром в среду подключится вертолет.

Из-за сложного рельефа местности спасатели собираются задействовать и гусеничную технику.

Число пожарных увеличится до 200 человек.

Накануне Служба по управлению чрезвычайными ситуациями сообщила, что зафиксировала по стране 10 лесных пожаров, в том числе вблизи грузино-армянской границы.

Большинство пожаров уже потушены.