Грузовик насмерть сбил мужчина на перекрестке - полиция ищет свидетелей

Смертельное ДТП произошло 17 декабря прошлого года около 18:25 на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Льва Ландау.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, водитель грузовика «Scania R420» с прицепом совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Правоохранители просят свидетелей и очевидцев аварии обращаться по телефону: 715-71-60 в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, по адресу: ул. Маяковского, 22 к следователю Черкашина Игоря Юрьевича.