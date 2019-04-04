Грузовик насмерть сбил мужчина на перекрестке - полиция ищет свидетелей

04 апреля 2019 г. 9:58
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Смертельное ДТП произошло 17 декабря прошлого года около 18:25 на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Льва Ландау.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, водитель грузовика «Scania R420» с прицепом совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Правоохранители просят свидетелей и очевидцев аварии обращаться по телефону: 715-71-60 в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, по адресу:  ул. Маяковского, 22 к следователю Черкашина Игоря Юрьевича.

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