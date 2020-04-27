Гуляла и увидела человеческие кости: харьковчанка нашла скелет на берегу реки Уды
27 апреля 2020 г. 11:40
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О происшествии в Новобаварский отдел полиции 26 апреля сообщила харьковчанка. Кости человека женщина обнаружила утром во время прогулки у реки Уды. Об этом рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.
На месте происшествия работали водолазы, следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники. При осмотре останков эксперты обнаружили признаки насильственной смерти.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас пол человека, возраст и причины смерти устанавливаются.