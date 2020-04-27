Гуляла и увидела человеческие кости: харьковчанка нашла скелет на берегу реки Уды

О происшествии в Новобаварский отдел полиции 26 апреля сообщила харьковчанка. Кости человека женщина обнаружила утром во время прогулки у реки Уды. Об этом рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.

На месте происшествия работали водолазы, следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники. При осмотре останков эксперты обнаружили признаки насильственной смерти.