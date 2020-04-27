Гуляла и увидела человеческие кости: харьковчанка нашла скелет на берегу реки Уды

27 апреля 2020 г. 11:40
1 просмотр
О происшествии в Новобаварский отдел полиции 26 апреля сообщила харьковчанка. Кости человека женщина обнаружила утром во время прогулки у реки Уды. Об этом рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.
 
На месте происшествия работали водолазы, следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники. При осмотре останков эксперты обнаружили признаки насильственной смерти.
 
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас пол человека, возраст и причины смерти устанавливаются.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53