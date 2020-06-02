Гуляла сама босиком: в одном из харьковских дворов ранним утром нашли девочку

Девочка, которой всего 1 год и 10 месяцев, сама да еще и босиком гуляла во дворе дома по улице Мира. Как рассказали в ГУНП Харьковской области, соответствующее сообщение поступило в Индустриальный отдел полиции сегодня, 2 июня, в 4:21 из службы «102».

По адресу выезжали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, сотрудники сектора ювенальной превенции Индустриального отдела полиции и бригада скорой медицинской помощи. Предварительно установлено, что дверь квартиры открыл собака, после чего девочка выбежала на улицу. Все другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ребенок доставлен в одну из районных больниц, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Семья ранее в поле зрения полиции не попадала. Полицейские составили в отношении родителей протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.